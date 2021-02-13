Источник материала: ОНТ

В Мексике автомобилисты во время пробки попали на необычный концерт. Уличный артист перевоплотился в солиста Queen. Об этом сообщает Liveleak.

Предприимчивый мужчина решил подзаработать денег, перевоплатившись в солиста Queen – Фредди Меркьюри.

Тактика сработала — артисту то и дело протягивали деньги. Остались довльны и водители и их пассажиры. Они получили неожиданное развлечение и развеялись от скуки, а многие даже подпевали.

Фото: fuzzmusic.ru

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