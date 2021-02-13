ДТП на проспекте Независимости: столкнулись три автомобиля

Источник материала: ОНТ

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на проспекте Независимости, сообщается в Telegram-канале УГАИ Мингорисполкома.

12 февраля вечером водитель 1988 года рождения за рулем «Опеля» ехал по пр. Независимости в направлении МКАД. Он не учел состояние дорожного покрытия при выборе скорости, а также погодные условия, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ауди» и «Тойотой».





Никто не пострадал, механические повреждения получили автомобили.

Фото: УГАИ Мингорисполкома

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