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ДТП на проспекте Независимости: столкнулись три автомобиля
Источник материала: ОНТ
ДТП с участием трёх автомобилей произошло на проспекте Независимости,
12 февраля вечером водитель 1988 года рождения за рулем «Опеля» ехал по пр. Независимости в направлении МКАД. Он не учел состояние дорожного покрытия при выборе скорости, а также погодные условия, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ауди» и «Тойотой».
Никто не пострадал, механические повреждения получили автомобили.
Фото: УГАИ Мингорисполкома
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ДТП с участием трёх автомобилей произошло на проспекте Независимости, сообщается в Telegram-канале УГАИ Мингорисполкома. 12 февраля вечером водитель 1988 года рождения...
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