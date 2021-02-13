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В Эквадоре произошло землетрясение
Источник материала: ОНТ
В Эквадоре сегодня, около 5:18 утра, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 в Эквадоре. Об этом
Очаг залегал на глубине 71.4 км, эпицентр располагался в 22 км к западу от города Селика. Там проживают около 5,5 тыс. человек.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Фото: earthquake.usgs.gov
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В Эквадоре сегодня, около 5:18 утра, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 в Эквадоре. Об этом сообщает Геологическая служба США. Очаг залегал на глубине 71.4 км,...
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