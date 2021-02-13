ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Эквадоре произошло землетрясение

13.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Эквадоре произошло землетрясение

В Эквадоре сегодня, около 5:18 утра, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 в Эквадоре. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Очаг залегал на глубине 71.4 км, эпицентр располагался в 22 км к западу от города Селика. Там проживают около 5,5 тыс. человек. 

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: earthquake.usgs.gov

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Эквадоре сегодня, около 5:18 утра, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 в Эквадоре. Об этом сообщает Геологическая служба США. Очаг залегал на глубине 71.4 км,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таракана по имени Лукашенко скормят рептилиям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by