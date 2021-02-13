«Кабанчик живет лучше меня»: девушка показала, как живет ее питомец – теперь все ему завидуют

Источник материала: ОНТ

Видео с распорядком дня своего необычного питомца – кабана по кличке Мэня – опубликовала TikTok-блогер под ником Tanya_berg, пишет ridus.ru.

В ролике девушка рассказала, что Мэня ночью спит, затем утром ест на завтрак тыкву или гречку, кисель, иногда он лакомится роллами или пиццей. Прогулка и активные игры – после завтрака. Потом – дневной сон под «Гарри Поттера». Вечером – водные процедуры и отдых в кровати перед телевизором. Время от времени кабанчик занимается творчеством или помогает хозяйке с уборкой.

Видео вызвало бурю эмоций у пользователей соцсети. Многие комментаторы завидовали питомцу: «То чувство, когда кабанчик живет лучше тебя», «Это самая счастливая свинка на свете!», «Цель поставлена – в следующей жизни родиться Мэней», – писали они.

Фото: drive2.ru

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