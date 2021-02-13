Девушка решила улучшить кожу лица и пожелтела

Источник материала: ОНТ

Лорен Джей Ренни из Шотландии решила улучшить состояние своей кожи, сделала маску и пожелтела. Об этом сообщает Indian Express.

Девушка узнала о чудодейственной маске из куркумы, которая якобы прекрасно борется с высыпаниями на лице и с морщинами. В итоге, она поняла, что может приготовить нужную консистенцию на собственной кухне.

После того, как прошло необходимое время, девушка смыла маску. Вот только куркума так въелась в кожу Лорен, что её лицо приобрело оригинальный жёлтый оттенок.

Теперь девушка маскирует сомнительную красоту косметикой и ждет, когда же куркума смоется. Правда, обнаружился плюс – самодельная маска справилась с основной проблемой справилась, кожа стала действительно гладкой.

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