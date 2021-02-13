В приквеле «Игры престолов» снимется Рис Иванс

Источник материала: ОНТ

Известный по фильму «Рок-волна» и сериалу «Элементарно», актер Рис Иванс присоеденился к касту приквела «Игры престолов» о Таргариенах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Иванс сыграет сира Отто Хайтауэра, десницы короля Визериса Таргариена.

Действие «Дома дракона», приквела «Игры пресолов, будет происходить за 300 лет до событий оригинального сериала. Премьера шоу из десяти эпизодов запланирована на 2022 год.

Фото: pinterest.co.uk/

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