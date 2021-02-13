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Увидела себя на фото и расплакалась: женщина похудела на 70 кг после своей свадьбы

13.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Увидела себя на фото и расплакалась: женщина похудела на 70 кг после своей свадьбы

После просмотра своих свадебных фотографий Британка похудела на 70 кг за год, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Stokesentinel.

36-летняя Линдси Пирсон-Дэвис рассказала свою историю. В конце 2019 года после своей свадьбы она решила избавиться от лишнего веса. Женщина весила около 150 кг, она расплакалась, когда увидела себя на свадебных фотографиях. К тому же, у нее диагностировала синдром поликистозных яичников и диабет – это стало еще одним стимулом.

Линдси называет себя «пищевым наркоманом». Она присоединилась к группе по похудению и переключилась на здоровое питание. Женщина ест 4 раза в день большими порциями, но тщательно контролируя калории. Также она перешла на более активный образ жизни, в неделю начала проходить от 30 до 40 км.

Линдси подчеркивает, что ключ к успеху в последовательности и призывает тех, кто решил избавиться от лишнего веса, не усложнять ничего и делать все максимально упрощенно. Сейчас женщина весит 80 кг, и лишь несколько килограмм ей осталось сбросить до поставленной цели.

Фото: sport-express.ru

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После просмотра своих свадебных фотографий Британка похудела на 70 кг за год, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Stokesentinel. 36-летняя Линдси Пирсон-Дэвис...
 
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