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Воры через Instagram отслеживали знаменитостей и грабили их дома
Источник материала: ОНТ
Группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома, задержали в Милане, сообщает
Грабители тщательно изучали фотографии знаменитых людей, чтобы найти места входа и выхода из их домов. Также они отслеживали, когда хозяева покидают свои жилища. Для этого использовались данные геолокации на фотографиях, которые на своих страницах в Instagram публиковали владельцы домов.
Футболист миланской команды Интер Ашраф Хакими, телеведущая Дилетта Леотта стали жертвами преступной группировки. Воры забрались в дом Леотты по внешним стенам и вынесли ценностей на сумму около 150 тыс. евро.
Одного из грабителей арестовали в январе 2021 года, еще троих – 10 февраля.
Фото: BBC
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Группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома, задержали в Милане, сообщает BBC. Грабители тщательно изучали фотографии...
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