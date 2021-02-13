Воры через Instagram отслеживали знаменитостей и грабили их дома

Источник материала: ОНТ

Группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома, задержали в Милане, сообщает BBC .

Грабители тщательно изучали фотографии знаменитых людей, чтобы найти места входа и выхода из их домов. Также они отслеживали, когда хозяева покидают свои жилища. Для этого использовались данные геолокации на фотографиях, которые на своих страницах в Instagram публиковали владельцы домов.

Футболист миланской команды Интер Ашраф Хакими, телеведущая Дилетта Леотта стали жертвами преступной группировки. Воры забрались в дом Леотты по внешним стенам и вынесли ценностей на сумму около 150 тыс. евро.

Одного из грабителей арестовали в январе 2021 года, еще троих – 10 февраля.

Фото: BBC

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