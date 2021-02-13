ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Воры через Instagram отслеживали знаменитостей и грабили их дома

13.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Воры через Instagram отслеживали знаменитостей и грабили их дома

Группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома, задержали в Милане, сообщает BBC.

Грабители тщательно изучали фотографии знаменитых людей, чтобы найти места входа и выхода из их домов. Также они отслеживали, когда хозяева покидают свои жилища. Для этого использовались данные геолокации на фотографиях, которые на своих страницах в Instagram публиковали владельцы домов.

Футболист миланской команды Интер Ашраф Хакими, телеведущая Дилетта Леотта стали жертвами преступной группировки. Воры забрались в дом Леотты по внешним стенам и вынесли ценностей на сумму около 150 тыс. евро.

Одного из грабителей арестовали в январе 2021 года, еще троих – 10 февраля.

Фото: BBC

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома, задержали в Милане, сообщает BBC. Грабители тщательно изучали фотографии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таракана по имени Лукашенко скормят рептилиям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by