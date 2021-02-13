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На МКАД легковушка протаранила грузовик
Источник материала: ОНТ
На МКАД легковой автомобиль Volvo протаранил грузовик 12 февраля около 20:05. Об этом
За рулем Volvo находился 29-летний водитель. Он, двигаясь по МКАД со стороны ул. Южной в направлении ул. Ваупшасова, отвлекся от управления. В результате произошел наезд на остановившийся в крайней правой полосе грузовик DAF.
Водителя легковушки с травмами доставили в учреждение здравоохранения.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На МКАД легковой автомобиль Volvo протаранил грузовик 12 февраля около 20:05. Об этом сообщает БЕЛТА. За рулем Volvo находился 29-летний водитель. Он, двигаясь по МКАД со...
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