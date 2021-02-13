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На МКАД легковушка протаранила грузовик

13.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На МКАД легковушка протаранила грузовик

На МКАД легковой автомобиль Volvo протаранил грузовик 12 февраля около 20:05. Об этом сообщает БЕЛТА.



За рулем Volvo находился 29-летний водитель. Он, двигаясь по МКАД со стороны ул. Южной в направлении ул. Ваупшасова, отвлекся от управления. В результате произошел наезд на остановившийся в крайней правой полосе грузовик DAF.

Водителя легковушки с травмами доставили в учреждение здравоохранения.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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На МКАД легковой автомобиль Volvo протаранил грузовик 12 февраля около 20:05. Об этом сообщает БЕЛТА. За рулем Volvo находился 29-летний водитель. Он, двигаясь по МКАД со...
 
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