Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в экранизации «Трех мушкетеров»

Источник материала: ОНТ

Киностудия Pathé начинает работу над новой экранизацией романа Александра Дюма-отца «Три мушкетера». Об этом сообщает Variety.

Фильм будет состоять из двух полнометражных частей. Общий бюджет – 60 миллионов евро. В главной роли – Франсуа Сивиль, он сыграет Д'Артаньяна. На роль Атоса утвержден Венсан Кассель, а Миледи Винтер сыграет Ева Грин.

Также сообщается, что в картине сыграют Пио Мармай (Портос), Ромен Дюрис (Арамис), Луи Гаррель (король Людовик XIII), Оливер Джексон-Коэн (герцог Бекингем), Лина Кудри (Констанция Бонасье) и Вики Крипс (королева Анна Австрийская).

Также в новой экранизации появится еще один персонаж, вдохновленный образом Луи Анниабы. Это будет первый темнокожий мушкетер во Франции.

Продюсером выступит Дмитрий Рассам. Режиссер – Мартен Бурбулон. Съемки стартуют в конце лета.

Фото: Variety

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