Источник материала: Хартия'97

Таракана по имени Лукашенко скормят рептилиям 13.02.2021, 13:18

Так захотел народ Беларуси.

СМИ уже рассказывали, что в зоопарке Сан-Антонио в Техасе к 14 февраля решили устроить акцию. Работники зоопарка предложили людям со всего мира назвать таракана именем бывшего, чтобы они скормили его хищникам. Стоило такое развлечение всего пять долларов.

«День Святого Валентина отмечается миллионами людей, но если вы не чувствуете себя в силах его отмечать, поучаствуйте в кормлении тараканами», – говорили сотрудники зоопарка.

На сайте зоопарка уже появились списки с именами бывших, которые получили тараканы. Среди этих имен Ольга Гоа, создатель организации «Радислава», заметила имя Lukachenko. И написала вот такой пост: «Беларуски скормят своего «бывшего» животным в Техасе на 14 февраля».

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что белорусы штурмуют интернет-страницу зоопарка в Техасе , чтобы скормить таракана Лукашенко ящерицам.





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