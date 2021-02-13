|
США закупят «убийц» российских систем ПВО
Источник материала: Хартия'97
США закупят «убийц» российских систем ПВО
В Тихоокеанском регионе ракета призвана оказывать противодействие ВМС Китая.
США планируют закупить новое оборудования для ракет Precision Strike Missile (PrSM). Американский генерал Джон Рафферти называл ракету PrSM класса «земля-земля» «убийцей российских систем противовоздушной обороны», включая С-400 «Триумф».
По данным
Ракета PrSM должна поступить на вооружение армии США в 2023 году. Как ожидается, к 2025 году с ее помощью можно будет отслеживать и уничтожать движущиеся цели.
Сейчас максимальная дальность PrSM составляет 499 км, но этот показатель может быть увеличен до 550.
Напомним, ранее мы писали о том, что 10 декабря ракета PrSM прошла успешные испытания на полигоне в штате Нью-Мексико. По их результатам ракета пролетела около 240 км и поразила условную цель.
Ожидается, что новая ракета поступит на вооружение американской армии в 2023 году. Через два года планируется выпустить модификацию, способную отслеживать по радиоизлучению движущиеся цели и поражать их. PrSM придет на смену тактическим баллистическим ракетам ATACMS (Army Tactical Missile System), введенным в эксплуатацию еще в 1990 году.
По словам Рафферти, основной задачей нового вооружения на европейском континенте станет преодоление российской системы ПВО. В Тихоокеанском регионе ракета призвана оказывать противодействие ВМС Китая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тихоокеанском регионе ракета призвана оказывать противодействие ВМС Китая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)