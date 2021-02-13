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«Я выхожу!»: белорусы провели акцию возле посольства в Киеве
Источник материала: Хартия'97
«Я выхожу!»: белорусы провели акцию возле посольства в Киеве
Солидарность не знает границ.
Вчера в Киеве неравнодушные белорусы у посольства РБ почтили память Романа Бондаренко и всех других белорусских героев, которые были убиты режимом Лукашенко, сообщает телеграм-канал
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Солидарность не знает границ.
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