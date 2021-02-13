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Врачи назвали одну из самых полезных для сердца ягод

13.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Врачи назвали одну из самых полезных для сердца ягод

  • 13.02.2021, 12:31
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Врачи назвали одну из самых полезных для сердца ягод

Этот продукт есть в каждом магазине.

Многие серьезные болезни можно предотвратить с помощью отказа от вредных привычек, спорта и правильного питания. Эксперты рассказали, что справиться сразу с несколькими недугами способен продукт, который есть в каждом магазине. Речь идет о винограде, пишет golos.ua.

Так, одна чашка красного или зеленого винограда содержит 28% рекомендуемой суточной нормы витамина К – питательного вещества, необходимого для здоровья костей и сердца. Кроме того, в одной чашке винограда содержится 288 мг калия, который играет ключевую роль в снижении кровяного давления. А красный виноград содержит соединения, которые могут помочь снизить общий и «плохой» холестерин ЛПНП.

«Было доказано, что полифенолы в винограде снижают риск атеросклероза, помогают избежать прилипания «плохого» холестерина к стенкам кровеносных сосудов, поддерживают эластичность сосудов, тем самым снижая кровяное давление», – цитирует сертифицированного диетолога Пола Клейбрука СМИ.

Исследования показали, что употребление винограда поддерживает не только физическое, но и когнитивное здоровье. В ходе эксперимента взрослые ежедневно ели виноград, в результате чего результаты их тестов на внимание и память становились лучше.

А антиоксиданты, содержащиеся в винограде, защищают тело от повреждения свободными радикалами, а клетки – от окислительного стресса, который связан с развитием хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и диабет.

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