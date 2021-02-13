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Путин загоняет себя в глухой угол

13.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Путин загоняет себя в глухой угол

  • 13.02.2021, 12:25
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Путин загоняет себя в глухой угол
Фото: Bloomberg

Внутреннее напряжение в России растет.

Нежеланием идти на уступки внутри России и на международной арене действующий в Кремле режим усложняет свое положение, а инструменты для изменения ситуации в виде факторов вооружений, религии и медиа теряют свое влияние.

Об этом в комментарии Guildhall заявил глава Единого координационного центра «Донбасс», политолог Олег Саакян.

«В Российской Федерации продолжается деградация действующего режима, который сам себя загоняет в глухой угол. Внешнее напряжение вокруг Кремля растет, международная изоляция усиливается, а ресурсов для изменения ситуации у Москвы все меньше и меньше – фактор религии отпал, фактор линейного вооружения также, остается лишь ядерная боеголовка, которую все уже устали бояться, а медиа влияют все меньше с каждым днем, ведь страны находят инструменты для минимизации их влияния, это видно по США, по странам Балтии, по Австрии. Те козыри, которые были на руках у Кремля пять лет назад полностью или частично уже отыграли», – заявил политолог.

«На деградацию работает нежелание идти на уступки как на международной арене, так и внутри самой России. Попытки отдельной экономической модернизации в рамках существующей системы управления провалились, в частности попытки модернизации через внутренние государственные инвестиции и прочие механизмы. Внутреннее напряжение растет», – подытожил Олег Саакян.

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Внутреннее напряжение в России растет.
 
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