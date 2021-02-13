ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчане проводят акции в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко

13.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Минчане проводят акции в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко

  • 13.02.2021, 12:23
  • 1,415
Минчане проводят акции в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко

Не забудем, не простим!

Минск помнит о том, что прошло 3 месяца со дня смерти замечательного, светлого человека Романа Бондаренко, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Вечная память герою и художнику Беларуси!», — заявляют минчане на акциях в память о Герое.

Дети Велозавода рисуют абстракции в память о Роме.

Фрунзенский район не забудет!

Жители Сокола вышли на акцию памяти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Цифра дня. Сколько чиновников подписали открытое письмо против Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by