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Минчане проводят акции в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко
Источник материала: Хартия'97
Минчане проводят акции в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко
Не забудем, не простим!
Минск помнит о том, что прошло 3 месяца со дня смерти замечательного, светлого человека Романа Бондаренко, сообщает телеграм-канал
«Вечная память герою и художнику Беларуси!», — заявляют минчане на акциях в память о Герое.
Дети Велозавода рисуют абстракции в память о Роме.
Фрунзенский район не забудет!
Жители Сокола вышли на акцию памяти.
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Не забудем, не простим!
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