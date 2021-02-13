Источник материала: Хартия'97

Минчане проводят акции в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко 13.02.2021, 12:23

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Не забудем, не простим!

Минск помнит о том, что прошло 3 месяца со дня смерти замечательного, светлого человека Романа Бондаренко, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Вечная память герою и художнику Беларуси!», — заявляют минчане на акциях в память о Герое.

Дети Велозавода рисуют абстракции в память о Роме.

Фрунзенский район не забудет!

Жители Сокола вышли на акцию памяти.

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