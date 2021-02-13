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Водитель, сигналивший 11 февраля на проспекте Независимости, получил 15 суток
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Суд Центрального района арестовал сегодня на 15 суток автомобилиста Павла Подоляко, который вчера сигналил на проспекте Независимости. Около 9 утра его остановил регулировщик возле цирка и сказал, что ему передали по рации, что он «подал звуковой сигнал». С сотрудником ГАИ Павел на своей машине проехал в Центральное РУВД. И там во внутреннем дворике за закрытыми воротами он якобы отказался пройти в РУВД, начал упираться ногами и хвататься за форменное обмундирование сотрудника. На него составили протокол по ст. 23.4 КоАП за неповиновение. Но в РУВД ему предлагали подписать протокол, что он стоял на Независимости и выкрикивал лозунги.
В суде допросили свидетеля-сотрудника, на что Павел Подоляко сказал: «Где у человека совесть? Все, что говорит свидетель, ерунда, а глупых вопросов у меня нет».
Судья Дмитрий Карсюк признал Павла виновным по ст. 23.4 КоАП и арестовал его на 15 суток.
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Судья Дмитрий Карсюк признал Павла виновным по ст. 23.4 КоАП.
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