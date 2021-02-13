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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водитель, сигналивший 11 февраля на проспекте Независимости, получил 15 суток Судья Дмитрий Карсюк признал Павла виновным по ст. 23.4 КоАП.

Суд Центрального района арестовал сегодня на 15 суток автомобилиста, который вчера сигналил на проспекте Независимости. Около 9 утра его остановил регулировщик возле цирка и сказал, что ему передали по рации, что он «подал звуковой сигнал». С сотрудником ГАИ Павел на своей машине проехал в Центральное РУВД. И там во внутреннем дворике за закрытыми воротами он якобы отказался пройти в РУВД, начал упираться ногами и хвататься за форменное обмундирование сотрудника. На него составили протокол по ст. 23.4 КоАП за неповиновение. Но в РУВД ему предлагали подписать протокол, что он стоял на Независимости и выкрикивал лозунги.В суде допросили свидетеля-сотрудника, на что Павел Подоляко сказал: «Где у человека совесть? Все, что говорит свидетель, ерунда, а глупых вопросов у меня нет».Судьяпризнал Павла виновным по ст. 23.4 КоАП и арестовал его на 15 суток.