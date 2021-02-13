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Водитель, сигналивший 11 февраля на проспекте Независимости, получил 15 суток

13.02.2021 13:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Водитель, сигналивший 11 февраля на проспекте Независимости, получил 15 суток
Иллюстративное фото
За автомобильный сигнал 11 февраля на проспекте Независимости мужчину арестовали на 15 суток, сообщают правозащитники.

Суд Центрального района арестовал сегодня на 15 суток автомобилиста Павла Подоляко, который вчера сигналил на проспекте Независимости. Около 9 утра его остановил регулировщик возле цирка и сказал, что ему передали по рации, что он «подал звуковой сигнал». С сотрудником ГАИ Павел на своей машине проехал в Центральное РУВД. И там во внутреннем дворике за закрытыми воротами он якобы отказался пройти в РУВД, начал упираться ногами и хвататься за форменное обмундирование сотрудника. На него составили протокол по ст. 23.4 КоАП за неповиновение. Но в РУВД ему предлагали подписать протокол, что он стоял на Независимости и выкрикивал лозунги.

В суде допросили свидетеля-сотрудника, на что Павел Подоляко сказал: «Где у человека совесть? Все, что говорит свидетель, ерунда, а глупых вопросов у меня нет».

Судья Дмитрий Карсюк признал Павла виновным по ст. 23.4 КоАП и арестовал его на 15 суток.
 
 
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Судья Дмитрий Карсюк признал Павла виновным по ст. 23.4 КоАП.
 
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