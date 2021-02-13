Даже если вы уехали из Беларуси навсегда, транспортный налог платить нужно

поинтересовался у налоговой, предъявят ли в таком случае налог на машину к уплате. Например, есть белорусы, которые переехали жить в другие страны и свои автомобили забрали с собой, при этом, с учета их не снимали. AUTO.TUT.BYу налоговой, предъявят ли в таком случае налог на машину к уплате.





В редакцию написал читатель, который проживает в Украине с осени 2019 года, то есть уже 1,5 года. Поскольку в Беларуси читатель был в течение примерно 25 дней за 2019 год, то налоговым резидентом нашей страны он уже не является.





— Свое авто я вывез в октябре 2020 года и с тех пор на нем по территории РБ не ездил, — описывает ситуацию читатель.





С похожей ситуацией в редакцию обратилось и еще несколько читателей, которые получили вид на жительство в других странах и забрали свои машины с собой.





— Транспортный налог платить нужно, — объяснили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. — Дело в том, что объектом налогообложения транспортным налогом признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами и организациями в УГАИ МВД. Поэтому если даже вы уехали за границу, а автомобиль остался с белорусскими номерами, он является объектом налогообложения. И не имеет значения, является ли владелец налоговым резидентом Беларуси или не является.