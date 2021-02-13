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Даже если вы уехали из Беларуси навсегда, транспортный налог платить нужно
Источник материала: Партизан
В этом году в Беларуси появился транспортный налог, а вместе с ним и вопросы о том, как его платить в не совсем типичных ситуациях.
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Михаил Осипенко
Например, есть белорусы, которые переехали жить в другие страны и свои автомобили забрали с собой, при этом, с учета их не снимали. AUTO.TUT.BY
В редакцию написал читатель, который проживает в Украине с осени 2019 года, то есть уже 1,5 года. Поскольку в Беларуси читатель был в течение примерно 25 дней за 2019 год, то налоговым резидентом нашей страны он уже не является.
— Свое авто я вывез в октябре 2020 года и с тех пор на нем по территории РБ не ездил, — описывает ситуацию читатель.
С похожей ситуацией в редакцию обратилось и еще несколько читателей, которые получили вид на жительство в других странах и забрали свои машины с собой.
— Транспортный налог платить нужно, — объяснили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. — Дело в том, что объектом налогообложения транспортным налогом признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами и организациями в УГАИ МВД. Поэтому если даже вы уехали за границу, а автомобиль остался с белорусскими номерами, он является объектом налогообложения. И не имеет значения, является ли владелец налоговым резидентом Беларуси или не является.
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В этом году в Беларуси появился транспортный налог, а вместе с ним и вопросы о том, как его платить в не совсем типичных ситуациях.
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