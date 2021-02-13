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Таракана по имени Лукашенко скормят хищникам — так захотела его бывшая
Источник материала: KYKY>
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«День Святого Валентина отмечается миллионами людей, но если вы не чувствуете себя в силах его отмечать, поучаствуйте в кормлении тараканами», – говорили сотрудники зоопарка.
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Мы рассказывали вам, что в зоопарке Сан-Антонио в Техасе к 14 февраля решили устроить акцию. Работники зоопарка предложили людям со всего мира назвать таракана...
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