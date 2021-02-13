Таракана по имени Лукашенко скормят хищникам — так захотела его бывшая

Источник материала: KYKY

Мы рассказывали вам, что в зоопарке Сан-Антонио в Техасе к 14 февраля решили устроить акцию. Работники зоопарка предложили людям со всего мира назвать таракана именем бывшего, чтобы они скормили его хищникам. Стоило такое развлечение всего пять долларов.

«День Святого Валентина отмечается миллионами людей, но если вы не чувствуете себя в силах его отмечать, поучаствуйте в кормлении тараканами», – говорили сотрудники зоопарка.

На сайте зоопарка уже появились списки с именами бывших, которые получили тараканы. Среди этих имен Ольга Гоа, создатель организации «Радислава», заметила имя Lukachenko. И написала вот такой пост : «Беларуски скормят своего «бывшего» животным в Техасе на 14 февраля».