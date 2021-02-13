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Более 230 авто ушло в занос
Источник материала: Навiны
Как сообщили в МЧС, за минувшие дежурные сутки работники подразделений ведомства более 230 раз выезжали для оказания помощи.
По данным дежурной части, всего в снежных заносах оказалось 232 авто: в Могилевской области — 107, Минской — 71, Брестской области — 20, Гродненской и Гомельской — по 15, Витебской и Минске — по два.
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Неблагоприятные погодные явления принесли большие неприятности автомобилистам и добавили работы спасателям.
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