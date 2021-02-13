ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Лукашенко ясно дал понять, что не собирается выполнять обещания, данные Путину»

13.02.2021 14:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По мнению доктора политических наук Павла Усова, Лукашенко намеревается продолжить свою обычную тактику: «углеводороды в обмен на обещания» и не делать никаких реальных шагов по интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России.

«Лукашенко ясно дал понять, что не собирается выполнять обещания, данные Путину»
Фото пресс-службы Кремля

Так, в частности, эксперт обратил внимание на тот факт, что в своей речи Лукашенко «подчеркнул, что любые изменения политической ситуации в стране и ставка на его оппонентов приведет к изменению геополитической ориентации Беларуси».

Политолог уверен, что Лукашенко не собирается выполнять обещания, данные им Владимиру Путину во время предыдущей сочинской встречи.

«Это, по сути, был ответ Дмитрию Медведеву, что Союзное государство имеет достаточное количество интеграционных институтов, и их дальнейшее развитие не имеет смысла. То есть, по словам Лукашенко, нужно просто использовать имеющийся потенциал и не спешить с дальнейшей интеграцией. Недаром он сказал, что 30% белорусов выступают за сближением с Европейским союзом, то есть дал понять, что интеграция с Россией должна проходить на его условиях, а не на тех, что выдвигает Москва», — сказал Усов в комментарии «ГА».

Он также отметил, что прошедшее на фоне массовых репрессий в стране мероприятие не стало событием, способным повлиять на внутриполитическую ситуацию.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая встреча Лукашенко и Путина  запланирована в Сочи. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Читать также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению доктора политических наук Павла Усова, Лукашенко намеревается продолжить свою обычную тактику: «углеводороды в обмен на обещания» и не делать никаких...
 
Новости дня
Новости разные
 
Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в экранизации «Трех мушкетеров»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by