На участке трассы Р23 из-за сильных переметов ограничено движение траспорта. ГАИ ввела план «Погода»

Источник материала: Tut.by

Из-за сложных погодных условий план «Погода» введен на всей территории Минской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



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В ГАИ рассказали, что на участке трассы Р23 Минск — Микашевичи (112−137 км) в связи с сильными переметами снега ограничено движение в обоих направлениях. Организован временный объезд по автодороге Слуцк — Погост. В настоящее время на Р23 работает снегоуборочная техника.

— За прошедшие сутки из-за снегопадов видимость на дорогах Минщины значительно ухудшилась. В оперативном режиме по уборке снега и обработке проезжей части песчано-соляной смесью в сопровождении ГАИ работала спецтехника. Данная профилактическая работа продолжается и сейчас. Если вы видите проблемные участки на дороге вне населенного пункта — звоните на единый номер 125, — проинформировали инспекторы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГАИ рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности. В МВД, отметили, что если в пути вам понадобится помощь, сообщите об этом по телефону 102. Инспекторы готовы оказать ее водителям и пешеходам: отогреть, подвезти, вытолкнуть из сугробов авто, отбуксировать, помочь завести двигатель, организовать расчистку проезжей части, вызвать техпомощь большегрузам.