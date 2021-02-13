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«Ощущение, что коммунальников здесь разогнали как структуру». Читатели жалуются на нечищенные дороги

13.02.2021 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию AUTO.TUT.BY читатели присылают фото и видео не расчищенных от снега дорог. По некоторым трассам проехать без приключений практически невозможно, пишут водители.

— Дорога в сторону Узды вообще не чистится. Машины заносит в снег, они не могут выехать. Пытаемся друг друга вытащить, — рассказал читатель.



Аналогичную ситуацию переживают водители и на дорогах около Жодино.

Автомобилисты также сообщают, что утром объездная дорога Могилева была полностью заметена снегом.

А еще один читатель в 4 утра пытался добраться из Березино в Могилев по трассе М4:

— Улица Минская в городе Бобруйске не чистилась вообще. У меня ощущение, что коммунальников здесь разогнали как структуру, — пишет читательница.


Улица Минская в Бобруйске

По ее словам, есть вопросы и к трассе М5. Но там, в сравнении с Бобруйском, все идеально.


Трасса М5 около 09.30

Съезд с М5 в сторону Бобруйска

Напомним, на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности.

— 13 февраля на большей части территории республики сохранится северный ветер порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром во многих районах метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны — сильный снег, — сообщили синоптики.

В субботу температура воздуха минимальная ночью −12…17°С, максимальная днем −7…13°С, по западу −2…6°С. В столице и Минской области также ожидается сильный северный ветер порывами до 15−20 м/с.

 
Теги: Могилев
 
 
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В редакцию AUTO.TUT.BY читатели присылают фото и видео не расчищенных от снега дорог.
 
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