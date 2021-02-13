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Nissan представил модернизированный микроавтобус NV300
Источник материала: Tut.by
В модельной гамме Nissan для европейского рынка есть микроавтобус NV300 Combi, который, по сути, представляет собой перелицованный
А все благодаря новой радиаторной решетке и переднему бамперу, а также иному оформлению противотуманок. Обновление принесло NV300 и новую гамму колесных дисков диаметром до 17 дюймов. Салон, который стал гораздо солиднее прежнего, может быть пяти-, шести-, семи- или девятиместным.
Из особенностей интерьера — новый руль и приборы, прямоугольные вентиляционные дефлекторы, а также передняя панель с 8-дюймовым «парящим» экраном мультимедиа-системы с функциями Apple CarPlay и Android Auto. Увеличен объем различных отсеков под мелочевку — в частности, ниша под пассажирским сиденьем вмещает 54 л.
Наконец, NV300 Combi обрел современный комплекс электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль и системы слежения за разметкой, дорожными знаками и контроля «слепых» зон.
Силовые агрегаты NV300 такие же, как и у Trafic. Это турбодизель 2.0 dCi, отвечающий нормам Euro 6d и доступный в трех вариантах мощности — 110, 150 и 170 л.с. Коробки передач 6-ступенчатые — «механика» или «робот».
В европейской продаже NV300 Combi появится в мае этого года. Позже обновится и грузовой фургон NV300.
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Продающийся на европейском рынке Nissan NV300 Combi обновился и получил более экологичный турбодизель и современный комплекс электронных ассистентов.
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