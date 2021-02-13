Маневр Лукашенко: власть любой ценой. А Кремль купится на этот трюк?

Источник материала: UDF



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«Чем дольше Лукашенко будет удерживать власть, тем мягче будет позиция Европы»

«Что же касается позиции Запада, то чем дольше Лукашенко будет удерживать власть и чем больше пройдет времени с момента событий августа 2020 года, тем мягче будет позиция Европы и всего западного сообщества к Лукашенко. И соответственно – будет меньше шансов на жесткие меры и на санкционную политику, которая и так недостаточно эффективна. И в конченом итоге все будет зависеть от того, удастся ли штабу Тихановской сохранить единство... Потому что в противном случае это приведет к концу противостояния с режимом», – резюмирует Павел Усов.

«Лукашенко будет присоединять к России сегменты нашего суверенитета»

«Еще раньше это обосновал господин Макей (министр иностранных дел РБ - прим. Ред.), который заявил, что в современном мире не может быть никакого суверенитета. А на деле это означает военное сближение России и Беларуси. А это означает и все другие виды сближения – и экономическое, и политическое», – опасается Владимир Некляев.

«То есть, он будет присоединять к России сегменты нашего суверенитета – военный, экономический, культурно-языковой. И если он дотянет до тридцатипятилетия своего президентства, то могут наступить необратимые последствия. И если раньше речь шла о демократических преобразованиях, вроде перераспределения полномочий, то теперь он говорит, что не будет никаких парламентских республик, страна должна оставаться президентской, отсюда и слова “Свою любимую не отдам”. А про конституционную реформу было сказано весьма смутно – может быть в конце 2022 года будет проведен референдум, и тогда мы решим, что делать дальше», – полагает собеседник «Голоса Америки».

«Продолжение политики экономической поддержки в обмен на геополитические “поцелуи”»

«С одной стороны Александр Лукашенко попытался сделать реверансы на уровне риторики в адрес Москвы. Здесь можно отметить, что он упомянул приверженность союзническим отношениям с Российской Федерацией и отказ от стремления к суверенитету. Но при этом он подчеркнул необходимость сохранения мультивекторной внешней политики. А это говорит о том, что он пытается направить сигналы и Западу, чтобы вовлечь его в диалог, спекулируя на российской угрозе», – заметил Сивицкий в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

«Это действительно можно рассматривать, как продолжение политики экономической поддержки в обмен на геополитические “поцелуи”, и в сегодняшних условиях есть сомнения относительно того, что Кремль вновь купится на этот трюк. Но в целом очевидно, что Всебелорусское народное собрание было нужно Александру Лукашенко для того, чтобы использовать его как аргумент не выполнять сочинские соглашения с Владимиром Путиным. И само это мероприятие стало демонстрацией уверенности Лукашенко в собственных позициях и трансляцией “голоса народа”, к которому он апеллировал. И наконец, Лукашенко показывает, что если какой-то транзит власти в Беларуси и может состояться, то лишь в среднесрочной перспективе, а не немедленно, как этого требуют в Кремле. И лишь на условиях самого Лукашенко, а не на тех, что навязаны извне», – подытожил Арсений Сивицкий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Маневр Лукашенко: власть любой ценой. А Кремль купится на этот трюк? Лукашенко рассчитывает получить от России очередной транш в размере $3 млрд.