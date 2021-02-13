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Уговорили двух минчанок. Сутенеры из России приехали в Минск вербовать девушек, группу «брали» с применением оружия (видео)

13.02.2021 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми пресекли канал поставки в Москву девушек для занятия проституцией. Как сообщают в милиции, семеро мужчин приехали из России в Минск для вербовки белорусок. Роль каждого была определена заранее: водители, охранники и те, кто непосредственно занимался «отбором» эскортниц. Обещаниями высоких заработков сутенерам удалось завлечь двух минчанок 23 и 25 лет.

— Группу задержали при силовой поддержке ОМОНа в одном из спальных микрорайонов Минска в момент отъезда в Россию. Один из злоумышленников, заблокировав двери авто, попытался скрыться. Для остановки транспортного средства применялось оружие. Водителей и пассажиров двух машин доставили в милицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего действиям задержанных будет дана правовая оценка, — уточнили в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми пресекли канал поставки в Москву девушек для занятия проституцией. Как сообщают...
 
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