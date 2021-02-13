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Уговорили двух минчанок. Сутенеры из России приехали в Минск вербовать девушек, группу «брали» с применением оружия (видео)
Источник материала: Onliner
Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми пресекли канал поставки в Москву девушек для занятия проституцией. Как
— Группу задержали при силовой поддержке ОМОНа в одном из спальных микрорайонов Минска в момент отъезда в Россию. Один из злоумышленников, заблокировав двери авто, попытался скрыться. Для остановки транспортного средства применялось оружие. Водителей и пассажиров двух машин доставили в милицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего действиям задержанных будет дана правовая оценка, — уточнили в ведомстве.
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Уговорили двух минчанок. Сутенеры из России приехали в Минск вербовать девушек, группу «брали» с применением оружия (видео)
Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми пресекли канал поставки в Москву девушек для занятия проституцией. Как сообщают...
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