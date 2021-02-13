﻿ Елисеев о четырех месседжах ВНС: «Примите мое бесконечное правление как ежедневный восход солнца». 21.by
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Елисеев о четырех месседжах ВНС: «Примите мое бесконечное правление как ежедневный восход солнца»

13.02.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев подытоживает, что «кратко весь двухдневный балаган на «всебелорусском народном собрании» заключался в донесении следующих основных посланий от Лукашенко и его спецслужб, пишет аналитик.

◉ России – я самый пророссийский, давайте побольше финансов, иначе к власти придут антироссийские чудовища;

◉ Евросоюзу – возвращайтесь в прежний режим отношений и тоже давайте побольше денег, иначе получите большее российское влияние у ваших границ;

◉ Белорусскому народу – сдавайтесь, сопротивление бесполезно, просто примите мое бесконечное правление как данность и ежедневный восход солнца;

◉ Чиновенству и музе истории: грядет формализация Политбюро ЦК КПСС и продолжение ускоренного краткого курса обратной летописи (мини) - СССР.
 
 
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Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев подытоживает, что «кратко весь двухдневный балаган на «всебелорусском народном собрании»...
 
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