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Елисеев о четырех месседжах ВНС: «Примите мое бесконечное правление как ежедневный восход солнца»
Источник материала: Партизан
Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев подытоживает, что «кратко весь двухдневный балаган на «всебелорусском народном собрании» заключался в донесении следующих основных посланий от Лукашенко и его спецслужб,
◉ России – я самый пророссийский, давайте побольше финансов, иначе к власти придут антироссийские чудовища;
◉ Евросоюзу – возвращайтесь в прежний режим отношений и тоже давайте побольше денег, иначе получите большее российское влияние у ваших границ;
◉ Белорусскому народу – сдавайтесь, сопротивление бесполезно, просто примите мое бесконечное правление как данность и ежедневный восход солнца;
◉ Чиновенству и музе истории: грядет формализация Политбюро ЦК КПСС и продолжение ускоренного краткого курса обратной летописи (мини) - СССР.
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Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев подытоживает, что «кратко весь двухдневный балаган на «всебелорусском народном собрании»...
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