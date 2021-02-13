Боинг за $100 млн. и велосипед для Коли за €7,5 тыс. Как живет Лукашенко, который говорил на ВНС, что не ворует

Источник материала: KYKY

Во второй день ВНС Лукашенко раскритиковал частных бизнесменов. И признал, что именно по его поручению начали душить проверками предпринимателей, которые закрывали свои заведения в знак солидарности с народным ультиматумом Тихановской.

«Наворовали», «буржуи» – в таком духе Лукашенко высказывался о бизнесменах. При этом про себя говорил, что живет скромно. Мол, Лукашенко – чуть ли не единственный «президент» в мире, который ни копейки не украл. Радио «Свобода» рассказала , что известно о жилье и транспорте, которым пользуется этот человек.

Во-первых, СМИ известно о семи загородных резиденциях Лукашенко. Одна из них – в Острошицком Городке – занимает 88 гектаров. Другая – что находится возле Минского моря – занимает 35,7 гектара. Известно, что на ее базе расположены несколько особняков, теннисные корты, огород и бассейн. Остальные резиденции, о которых известно, по размерам меньше, но нет ли других, вопрос открытый.

Во-вторых, у Лукашенко дорогой автопарк. В 2012 у него заметили эксклюзивный Maybach 62. По словам Лукашенко, авто, которое может стоить от 367 до 500 тысяч евро, ему «подарили». В 2011 году Лукашенко приехал на инаугурацию на Mercedes Pullman W221. Такой автомобиль в то время мог стоить несколько сотен тысяч евро.

Rolls-Royce Phantom Coupe – эту машину с президентскими номерами заметили в 2016 году. Ее стоимость – от 170 тысяч евро. Ну, и конечно та самая Tesla, стоимость которой стартует от 100 тысяч евро. И, как вы наверняка знаете, Илон Лукашенко ничего не дарил. И это не единственные дорогие авто, на которых перемещался Лукашенко. Также его видели на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на Mercedes.

В-третьих, у Лукашенко есть эксклюзивный Boeing 767-32K(ER), который выкупили для него в 2012 году. На пресс-конференции в 2013-м Лукашенко сам сказал, что стоимость такого боинга – около 100 миллионов долларов.

В-четвертых, у младшего сына Лукашенко есть велосипед марки Canyon – его стоимость оценивают в 7,5 тысяч евро.

Ну, и в-пятых, у самого Лукашенко есть часы Patek Philippe Calatrava 5120j, корпус которых сделан из жёлтого золота. В них Лукашенко заметили в 2009 году на литовско-беларуском форуме. Стоимость таких часов – около 20 тысяч евро.