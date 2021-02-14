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МФВ отказал Украине в очередном транше

14.02.2021 15:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МФВ отказал Украине в очередном транше

Не утихают протесты в Украине. Демонстрации проходят с начала года на фоне роста тарифов на коммунальные услуги.

Финансовой поддержки, на которую так рассчитывало руководство страны, не будет. Международный валютный фонд отказал в очередном транше. Среди факторов, которые затормозили переговоры – некорректное законодательство по борьбе с коррупцией, проблемы в судопроизводстве и энергетике. От Украины требуют начать судебную реформу и погасить долги Нафтогаза, ещё больше поднять тарифы для населения и принять законопроект о долгах за ЖКХ. 

Их увеличение и так вызвало волну так называемых «тарифных» бунтов. Вот уже два месяца украинцы практически ежедневно перекрывают автомагистрали. На днях к протестующим обещают присоединиться железнодорожники – из-за невыносимых условий труда и заморозки контрактов. 

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Не утихают протесты в Украине. Демонстрации проходят с начала года на фоне роста тарифов на коммунальные услуги. Финансовой поддержки, на которую так рассчитывало...
 
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