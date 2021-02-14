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Молодечненские милиционеры задержали группу лыжников и доставили в отделение милиции
Источник материала: Партизан
В Молодечно 14 февраля сотрудники милиции задержали лыжников.
Что именно привлекло внимание милиционеров во время лыжного пробега, пока неизвестно. Среди задержанных-31-летняя Алеся Буневич, сообщает
Имена других задержанных пока неизвестны, общее количество задержанных уточняется.
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В Молодечно 14 февраля сотрудники милиции задержали лыжников.
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