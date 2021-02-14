Археологи обнаружили в Египте, вероятно, самую древнюю пивоварню в мире

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interfax.com.ua . По словам генсека Службы древностей Египта Мустафы Вазири, пивоварня, похоже, относится к временам фараона Нармера - основателя I династии Раннего царства, который правил в конце XXXII в. до н.э, пишет









Археологи обнаружили восемь помещений, каждое - 20 м в длину и 2,5 м в ширину. В каждом находились примерно по 40 глиняных резервуаров, в которых изготовлялось пиво.





Один из руководителей археологической команды доктор Мэттью Адамс из Института изобразительных искусств (при Нью-Йоркском университете) заявил, что, по всей видимости, получаемый с этой пивоварни продукт использовался в ритуальных целях на церемониях правящей элиты. Так, с середины IV тысячелетия до н. э. Абидос представлял собой важный религиозный центр Древнего Египта и одно из главных мест почитания бога Осириса.





AP отмечает, что предположения о существовании в этом районе пивоварни впервые высказывали британские археологи в 1900-х годах, однако тогда ученым не удалось определить ее местоположение.