Болкунец: Получается как в песне: он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...









⁃ Многопартийность и усиление парламентаризма - нет

⁃ Освобождение политических заключённых - нет

⁃ Передача (транзит) власти - нет

⁃ Изменения в Конституцию - нет





Вместо этого:





⁃ Усиление репрессий - да

⁃ Повышение статуса ВНС - да

⁃ Давление на бизнес и частные инициативы - да

⁃ Самоутверждение АГЛ - да





Горькое послевкусие ВНС:





Лукашенко четко очертил, что свободный рынок неприемлем для него. Он и его клика хотят всецело контролировать все экономические процессы.





Дело в том, что либерализация грозит появлением независимых от государства граждан: бизнесмены, самозанятые, наёмные работники.





Его напугало, что представители частного сектора стали ядром протестов 2020-го года.





Риторика на ВНС подтверждает тренд на закручивание гаек и жесткого усиления вертикали управления.





Все идеи о партийном строительстве, перераспределении полномочий - прозвучали как ооооочень далекая перспектива.

А самое главное - все концепты по закручиванию гаек уже в работе, а все, что касается неприятного для Лукашенко так и осталось на словах.





Получается как в песне: он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...