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Болкунец: Получается как в песне: он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...
Источник материала: Партизан
Кратенько о результатах сборища VI ВНС, пишет политолог Дмитрий Болкунец:
⁃ Многопартийность и усиление парламентаризма - нет
⁃ Освобождение политических заключённых - нет
⁃ Передача (транзит) власти - нет
⁃ Изменения в Конституцию - нет
Вместо этого:
⁃ Усиление репрессий - да
⁃ Повышение статуса ВНС - да
⁃ Давление на бизнес и частные инициативы - да
⁃ Самоутверждение АГЛ - да
Горькое послевкусие ВНС:
Лукашенко четко очертил, что свободный рынок неприемлем для него. Он и его клика хотят всецело контролировать все экономические процессы.
Дело в том, что либерализация грозит появлением независимых от государства граждан: бизнесмены, самозанятые, наёмные работники.
Его напугало, что представители частного сектора стали ядром протестов 2020-го года.
Риторика на ВНС подтверждает тренд на закручивание гаек и жесткого усиления вертикали управления.
Все идеи о партийном строительстве, перераспределении полномочий - прозвучали как ооооочень далекая перспектива.
А самое главное - все концепты по закручиванию гаек уже в работе, а все, что касается неприятного для Лукашенко так и осталось на словах.
Получается как в песне: он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...
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Кратенько о результатах сборища VI ВНС, пишет политолог Дмитрий Болкунец:
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