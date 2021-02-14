ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Болкунец: Получается как в песне: он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кратенько о результатах сборища VI ВНС, пишет политолог Дмитрий Болкунец:



⁃ Многопартийность и усиление парламентаризма - нет
⁃ Освобождение политических заключённых - нет
⁃ Передача (транзит) власти - нет
⁃ Изменения в Конституцию - нет

Вместо этого:

⁃ Усиление репрессий - да
⁃ Повышение статуса ВНС - да
⁃ Давление на бизнес и частные инициативы - да
⁃ Самоутверждение АГЛ - да

Горькое послевкусие ВНС:

Лукашенко четко очертил, что свободный рынок неприемлем для него. Он и его клика хотят всецело контролировать все экономические процессы.

Дело в том, что либерализация грозит появлением независимых от государства граждан: бизнесмены, самозанятые, наёмные работники.

Его напугало, что представители частного сектора стали ядром протестов 2020-го года.

Риторика на ВНС подтверждает тренд на закручивание гаек и жесткого усиления вертикали управления.

Все идеи о партийном строительстве, перераспределении полномочий - прозвучали как ооооочень далекая перспектива.
 
А самое главное - все концепты по закручиванию гаек уже в работе, а все, что касается неприятного для Лукашенко так и осталось на словах.

Получается как в песне: он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кратенько о результатах сборища VI ВНС, пишет политолог Дмитрий Болкунец:
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это надолго": как остаться в ресурсе, если воспитываешь ребенка одна?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by