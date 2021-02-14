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Гродненского активиста Ежи Григенча отпустили из лидского ИВС. Суд над ним еще не состоялся

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненский активист Ежи Григенча вышел из Лидского ИВС после 72 часов задержания, сообщает Hrodna.life.



Административное дело по статье 23.34 не отменили – Ежи Григенча ждет суд. Дата заседания неизвестна, активиста вызовут в Лиду.

Ежи Григенча – член ОГП. Его задержали 10 февраля, когда он приехал в Лидский РОВД для разбирательства по административному делу. Поводом для него стали события после вынесения приговора активисту из Березовки Витольду Ашурко в суде Лидского района 18 января. Тогда поддержать заключенного собрались около 50 человек, включая гродненцев. Приговор встретили возгласами «Позор!».

По информации журналиста «Белсата», накануне ВНС репрессии коснулись не менее 30 протестующих из Лиды. Административный процесс вел майор Лидского РОВД Николай Рябушко.
 
 
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Гродненский активист Ежи Григенча вышел из Лидского ИВС после 72 часов задержания, сообщает Hrodna.life.
 
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