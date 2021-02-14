Было задержано 68 человек. В МВД прокомментировали случившееся на базе отдыха возле Смолевичей









Всего, по данным ведомства, было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей.





На данный момент десять человек отпустили (несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении малолетние), с остальными проводится разбирательство.





В МВД сообщили, что участники «концерта» употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении (доставлена на медосвидетельствование).





Напомним, вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе задержали местных жителей, которые пришли на концерт, а также участников белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band, певицу Валерию Суровицкую (LEAR).



