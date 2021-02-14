ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан может занять соответствующую должность в сборной Франции по футболу после ухода нынешнего тренера Дидье Дешама. Об этом сообщает издание L’Equipe.



Контракт Дешама в сборной истекает в 2022 году. Если он откажется продлевать соглашение, Федерация футбола Франции (FFF) может предложить эту должность Зидану.

«Преемник Дешама? У нас очень хорошие отношения с Зиданом, по крайней мере личные. Если Дидье перестанет быть тренером сборной, а я все еще буду занимать свой пост, то первым человеком, которого я бы хотел увидеть на этом посту, стал бы Зидан», — сказал глава FFF Ноэль ле Гре.

Зидану 48 лет, он был назначен тренером «Реала» в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб — с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.

В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе «Реала»), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе «Ювентуса»). В 1998 году был удостоен награды «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым — первенства Европы (1996).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан может занять соответствующую должность в сборной Франции по футболу после ухода нынешнего тренера Дидье Дешама....
 
Новости дня
Новости разные
 
Пісьменьнік Саша Філіпенка зьвярнуўся да Чырвонага Крыжа з заклікам спыніць катаваньні ў беларускіх турмах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by