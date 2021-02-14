Саша Филиппенко главе международного Красного Креста: «Вы должны войти с инспекцией в переполненные белорусские тюрьмы»

Крупная швейцарская немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала открытое письмо белорусского писателя Саши Филипенко к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру.









«Уважаемый господин президент! Во время вашего визита в Россию Вы выразили желание встретиться со мной, чтобы обсудить мою книгу «Красный крест», которую Вам рекомендовал президент Швейцарии. Как Вы сказали, книга Вам очень понравилась. Нашу встречу Вы несколько раз переносили, объясняя это тем, что прежде Вам необходимо встретиться с господами Лавровым и Мишустиным, фамилии и должности которых, вероятно, должны были произвести на меня большое впечатление — но не произвели.

Простите, но не произвела на меня положительного впечатления и наша встреча. Тогда, осенью, я сразу сказал Вам, что вести пространные диалоги о литературе мне нисколько не интересно, а вот поговорить о ситуации в Беларуси и особенно о работе Международного Красного Креста в моей родной стране — очень. Но, как мне показалось, разговор этот Вас не особо заинтересовал. Очень надеюсь, что на этот счет я ошибаюсь, и уже в самое короткое время Вы продемонстрируете активную заинтересованность в преодолении гуманитарной катастрофы, которая в прошедшем году началась в Беларуси и продолжается по сей день.





Я предложил Вам проинспектировать белорусские тюрьмы, в которых женщины спят на бетонных полах и металлических сетках без матрасов, в которых хлеб кладут под голову вместо подушек, туалеты представляют собой дыры в полах, не огороженные даже шторками, а надзиратели не разрешают передавать в камеры ни зубные щетки, ни прокладки. Тогда, осенью, Вы ответили, что МКК не обладает подобным мандатом», – пишет Филипенко.





Он подробно перечисляет случаи факты беспрецедентной атаки на белорусских медиков: увольнения и административные аресты, уголовное дело Артема Сорокина — врача, сообщившего журналистке Катерине Борисевич детали диагноза убитого художника Романа Бондаренко, увольнение директора научного центра «Кардиология» Александра Мрочека, массовый отъезд врачей на работу за границу и др.





Упоминает Филипенко и о «лагере», который пытались создать в августе прошлого года в ЛТП под Слуцком для людей, задержанных на акциях протеста: «Не кажется ли Вам, господин президент, что мы живем во времена, когда не замечать концлагерей больше нельзя? <…> Я не прошу Вас сделать больше, чем Вы можете — я прошу сделать только то, что Вы должны, только то, для чего в цивилизованном мире и существует М Я твердо убежден, что долг Международного Красного креста в самый короткий срок войти с инспекцией в переполненные белорусские тюрьмы, где мирные граждане неделями содержатся в карцерах, где нет ни горячей воды, ни средств гигиены, где арестованные подвергаются пыткам, психологическому и физическому давлению.





МКК обязан требовать прекращения практики похищения и избиения граждан людьми без опознавательных знаков, требовать прекращения пыток, считает автор письма.





По мнению Филипенко, стоит закрыть глаза на зверства силовиков в одной стране, как их преступления тотчас повторяются в соседней.





«Уважаемый господин президент, я очень надеюсь, что вызывающий и дерзкий тон этого письма возмутит Вас. Однако я надеюсь также, что Вы, будучи человеком мудрым, подавите это возмущение и начнете делом демонстрировать мою неправоту. Я очень рассчитываю на то, что буду услышан Вами, ибо говорю не собственным голосом, но голосами многих белорусов, которые нуждаются в Вашей помощи как в тюрьмах, так и на улицах собственных городов.