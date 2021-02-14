







Когда спутники проходят через эту аномалию, они оказываются в зоне действия радиации, «более интенсивной, чем где-либо еще на орбите». Этот регион, также известный как Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА) или "Бермудский треугольник космоса", находится в точке, где магнитное поле планеты особенно слабое.





"Мне не нравится это название, но в данном регионе действительно более низкая напряженность геомагнитного поля, что в конечном итоге делает спутники крайне уязвимыми для радиации. Причем до такой степени, что космические корабли могут быть серьезно повреждены, когда они пересекают эту аномалию", – рассказал профессор геофизики в Университете Рочестера Джон Тардуно.





Обычно магнитное поле Земли защищает планету, начиная с высоты от одного километра до 60 тыс. над поверхностью. Но в ЮАА спутники попадают под активную бомбардировку протонами, энергия которых превышает 10 миллионов электронвольт, пишет "Профиль" со ссылкой на Express.





В первые дни существования МКС аномалия вызвала сбой компьютеров астронавтов, вынудив экипаж отключить свои бортовые системы. Астронавты тоже пострадали от радиации. Некоторые сообщали, что видели странные белые точки перед глазами. С тех пор ученые принимают все меры для их защиты.





Несколько лет назад из этого района на орбите упал японский спутник Hitomi. Спустя чуть более месяца после запуска в феврале 2016 года операторы потеряли связь с аппаратом. Позже эксперты обнаружили, что проблема возникла из-за того, что инерциальный эталонный блок космического корабля сообщил о вращении на 21,7 градуса в час, когда он фактически стоял на месте. Когда система управления пыталась противодействовать несуществующему вращению, спутник вышел из строя. Все это произошло во время движения спутника через ЮАА.





По словам ученых NASA Вейджиа Куанга и Эндрю Тангборна, аномалия не только мигрирует на запад, но и продолжает расти в размерах. Через пять лет эта область может вырасти на 10% по сравнению со значениями 2019 года. Жюльен Обер из Парижского института физики Земли, заявила, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования. Однако она предупредила, что предсказать эволюцию ядра Земли на несколько десятилетий вперед невозможно.