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Белгидромет: вторая половина февраля будет такой же холодной

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вторая половина февраля будет такая же холодная, как и первая. По данным синоптиков, морозы будут на 6-9 градусов ниже нормы.

В понедельник, 15 февраля, будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ночью от -13 до -20℃, местами до -26℃. Днем -  теплее. От 7℃ до -14℃. По юго-западу ночью около 12℃ мороза, днем от -4℃ до -6℃.

16 и 17 февраля по стране пройдет небольшой снег. Ночью от -15 до -22 мороза. Днем от -5℃  по западу до 12℃ по востоку.

18 и 19 февраля придет холодный антициклон. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью от -17℃ до -23℃. Днем от 7 до 14 мороза.

А к выходным морозы начнут ослабевать. Местами по утрам будут туманы, отчего ухудшится видимость — на дорогах до полукилометра.

В субботу в ночные часы от -7℃  по западу до -25℃ по востоку, днем от -1℃ до -14℃. В воскресенье утром от  -4℃ до -0℃, по западу днем до +3℃.

Беларусь сейчас находится под влиянием снежного циклона Volker. 14 февраля в стране снег, метель, облачно с пряснениями. По сообщениям Белгидромета, на большей части республики до конца дня сохранится порывистый ветер до 15 м/с. Температура воздуха днем от –5 до –11°С.

Имя циклону дали немецкие синоптики, вихрь образовался над Атлантическим океаном 9 февраля. Именно он вызвал похолодание в Западной Европе, завалил снегом Германию, Нидерланды и Чехию.

На уходящей неделе в Германии температура воздуха снизилась до –24 °С, во многих городах движение было парализовано из-за пробок и нерасчищенных дорог.
 
 
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Вторая половина февраля будет такая же холодная, как и первая. По данным синоптиков, морозы будут на 6-9 градусов ниже нормы.
 
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