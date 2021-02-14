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«Нам всем пытаются закрыть рты». Что стоит за перерегистрацией политических партий в Беларуси

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко озвучил поручение, данное Министерству юстиции страны: до конца года все политические партии в Беларуси должны будут пройти процедуру перерегистрации.

«Нам всем пытаются закрыть рты». Что стоит за перерегистрацией политических партий в Беларуси
Фото Наша нива
— Министерству юстиции также поручение. В течение первого полугодия провести перерегистрацию партий. Об этом говорил Гайдукевич (председатель Либерально-демократической партии Беларуси — прим. Blizko.by), это правильно, нужно доработать тот закон, который есть, понимая, что он нам нужен будет, и после Конституции мы будем многие законы дорабатывать.
 
Давайте сейчас это сделаем и проведем перерегистрацию партий, чтобы мы в первой половине создали законодательную базу, ну и хотя бы до конца года, скажем, провели эту перерегистрацию до тех пор, пока мы будем принимать Конституцию.

Ну а людей предупредите, чтобы они думали, прежде чем вступать в какую-то политическую организацию. 

Александр Лукашенко

Смогут ли ее преодолеть все партии, особенно нелояльные к действующей власти? Что на самом стоит за этой инициативой и что будет после «зачистки» партийного поля. На эти вопросы в разговоре с журналистом Blizko.by отвечает руководитель пока еще зарегистрированной Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

— Знаете, первая мысль, которая пришла мне в голову после этого заявления Лукашенко, была очень короткой, но, на мой взгляд, очень точной: «Нам всем пытаются закрыть рты», — говорит наш собеседник. — Напомню, что на сегодняшний день в Беларуси официально зарегистрировано 15 политических партий, я уверен, что далеко не все смогут пройти процедуру перерегистрации. Вы можете мне возразить, мол, нет в законе или Конституции такого понятия как «перерегистрация» партий. Но разве это удивительно для страны, в которой «иногда не до законов?». По-моему — нет.

В Конституции написано, что граждане Беларуси имеют право объединяться в политические партии, выходить на митинги. А что мы видим на самом деле? Сколько политических партий зарегистрировано в Беларуси за последние годы? Ноль. А сколько людей избиты, искалечены и брошены в тюрьмы только за то, что имеют убеждения и смелость их отстаивать — тысячи. 
 
У меня есть стойкое ощущение того, что демократию и плюрализм мнений нынешняя власть понимает именно так, как было на Всебелорусском народном собрании, когда две тысячи делегатов сидят и молча кивают тому, кто выступает с трибуны. Кстати, я в отличие от руководителей других партий не получал приглашения на ВНС. Не считаю, что много потерял.

То есть нынешней власти нужна фи ия, иллюзия какой-то общественно-политической жизни.

Такая же фикция, как и прошедшее Всебелорусское собрание — «народный форум» делегатов, которого народ не избирал.
 
Поэтому я не питаю иллюзий о том, что, например, нашу партию не закроют. Если вы спросите о формальных причинах, то они могут быть любыми, ну, например, неправильно оформлена «шапка» в партийных документах. Для белорусского Минюста этого будет вполне достаточно, чтобы ликвидировать партию. Идти в нынешний белорусский суд, чтобы оспаривать решение о закрытии, бесполезно.
 
Прогнозирую, что после «зачистки» партийного поля в стране появятся новые партии. Например, «Белая Русь», возможно, создадут еще с десяток подобных организаций. Не исключаю, что все они будут финансироваться из госбюджета. Вот такая будет демократия. Плюрализм мнений, оплаченный из госбюджета, если хотите.
 
Но основная проблема власти в другом: можно закрыть партии, ужесточить административное и уголовное законодательство, но думающих людей от этого меньше не станет. Поэтому всем нам остается одно: объединится и бороться. Мирно. И каждый день, пока за инакомыслие не начали расстреливать... 
 
 
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Сегодня, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко озвучил поручение, данное Министерству юстиции страны: до конца года все политические...
 
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