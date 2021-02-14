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Виктор Бабарико назвал топ-5 книг, которые прочитал в СИЗО КГБ
Источник материала: Партизан
Виктор Бабарико в СИЗО КГБ много читает.
Вот так выглядит книжный рейтинг от Виктора Бабарико:
«Каласы пад сярпом тваім», Владимир Короткевич
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні», Владимир Короткевич
«Трудно быть богом», братья Стругацкие
«Антихрупкость», Нассим Талеб
«21 урок для 21-го века», Юваль Ной Харари
Напомним, что суд по делу Бабарико начнется 17 февраля.
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Виктор Бабарико в СИЗО КГБ много читает.
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