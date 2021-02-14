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Виктор Бабарико назвал топ-5 книг, которые прочитал в СИЗО КГБ

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктор Бабарико в СИЗО КГБ много читает.




Вот так выглядит книжный рейтинг от Виктора Бабарико:

«Каласы пад сярпом тваім», Владимир Короткевич
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні», Владимир Короткевич
«Трудно быть богом», братья Стругацкие
«Антихрупкость», Нассим Талеб
«21 урок для 21-го века», Юваль Ной Харари

Напомним, что суд по делу Бабарико начнется 17 февраля.
 
 
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