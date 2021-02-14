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На АЭС в Фукусиме после землетрясения выявлена утечка радиоактивной воды

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вода выплеснулась из бассейнов, в которых хранится отработанное ядерное топливо.

На АЭС в Фукусиме после землетрясения выявлена утечка радиоактивной воды
Фото: Neftegaz
Энергетическая компания TEPCO (Tokyo Electric Power Company) опубликовала пресс-релиз о результатах обследования специалистами АЭС «Фукусима-2» после землетрясения, которое произошло на северо-востоке Японии. Специалисты сообщили, что обнаружен незначительный выплеск воды из бассейнов с отработанным ядерным топливом на «Фукусима-2»: из одного вылилось около 160 мл, из другого – 1,4 литра.

РИА Новости, со ссылкой на телеканал NHK, пишет о том, что подобные утечки произошли на аварийной АЭС «Фукусима-1». Радиоактивная вода расплескалась в трёх бассейнах: 600 мл, 1,6 л и 600 мл.

Специалисты уверяют, что объёмы воды, которые выплеснулись из бассейнов АЭС незначительны и опасности не представляют.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 13 февраля в 23:08 по местному времени. Сейчас известно, что травмы и ушибы получили 124 жителя префектур Мияги и Фукусима, где сильнее всего ощущались толчки мощного землетрясения. Власти страны сообщают, что жертв нет.
 
 
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Вода выплеснулась из бассейнов, в которых хранится отработанное ядерное топливо.
 
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