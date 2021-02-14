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Олег Рыженков: медаль — это отлично, но теперь предстоит решать задачу-максимум!

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наставник женской сборной Беларуси Олег Рыженков прокомментировал бронзу Анны Солы в спринте на чемпионате мира-2021.



"Медаль — это отлично, но теперь предстоит решать задачу-максимум! Если удастся, то и пробьет час морального облегчения. Касательно успеха Солы: тренеры верили в Аню — это несомненно! Конечно, с ее боевым характером и трудолюбием успех был не за горами. Да и в преддверии Поклюки появилась уверенность на огневых рубежах. После безошибочной "стойки" не подумал, а понял — медаль! Учитывая погодные условия, было понятно: кто справится со стрельбой, тот и будет на подиуме. Конечно, Анна всегда быстро начинает гонку, и в силу этого ее обычно к финишу не хватает. Но сегодня она сумела собраться и отработала финиш довольно прилично, что позволило удержать третью позицию. Учитывая кто с ней конкурировал — это выдающееся выступление", — цитирует Рыженкова Sputnik.
 
 
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Наставник женской сборной Беларуси Олег Рыженков прокомментировал бронзу Анны Солы в спринте на чемпионате мира-2021.
 
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