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16 европейских университетов предлагают помощь беларусским студентам

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 зарубежных университетов предоставляют помощь репрессированным белорусским студентам.

16 европейских университетов предлагают помощь беларусским студентам
Вильнюсский университет. Фото: vu.lt
 Об этом сообщает представитель Светланы Тихановской по образованию Ольга Шпарага.

Так, до конца февраля 2021 года Вильнюсский университет продолжает прием студентов, которые не могут продолжить обучение в Беларуси по политическим мотивам. Самые талантливые из них в течение первого года обучения получат стипендию в размере 300 евро в месяц.


Университет Виадрины в Германии (Франкфурт-на-Одере) до 15 февраля принимает заявки на специальную программу для студентов, владеющим немецким языком: бакалавриат по экономике и культурологии и магистратуру по нескольким специальностям.

Польское национальное агентство академических обменов объявило 150 стипендий студентам, 25 – ученым и 15 – преподавателям. Программа действует в рамках инициативы «Солидарны с Беларусью».

С сентября 2021 года 11 университетов в Чехии открыли специальные стипендиальные программы для беларусских студентов.

До 10 февраля 2021 года Беларусская академия в Высшей школе менеджмента в Белостоке принимает документы от беларусов старше 16 лет на дистанционную программу по специальности «‎Администрирование». Продолжительность обучения составит 3 года, его стоимость 1000 евро в год.

50 стипендий для беларусских студентов выделяет также Каунасский университет имени Витовта Великого.

Инициатива «Честный университет» и Belarusian Student Support Association предоставляют студентам академическую, юридическую и материальную помощь.
 
 
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16 зарубежных университетов предоставляют помощь репрессированным белорусским студентам.
 
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