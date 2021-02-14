Die Welt: Кремниевая долина Восточной Европы переезжает в другую страну

inosmi.ru ). Такие международные компании, как Google и Yandex, перенесли свои отделы разработок в высокотехнологичные центры неподалеку от Минска . Там же в условиях льготного налогообложения создаются популярные во всем мире компьютерные игры, программы и платформы, пишет Die Welt (перевод —).





Поэтому Беларусь была практически IT-раем мирового уровня. Экспорт высокотехнологичной продукции в расчете на душу населения в Беларуси был в два раза выше, чем в США и почти в шесть раз выше, чем в Китае. На этот сектор экономики в первом квартале 2020 года приходилось 8% ВВП, а в 2019 году — 35% всего экспорта страны.





Компания EPAM Systems, флагман белорусской IT-отрасли и один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире, была основана в Минске в 1993 году, а в 2020 году заняла 21-е место в рейтинге ста самых быстроразвивающихся компаний мира журнала Fortune.





Зарубежные IT-концерны ценят человеческий капитал Беларуси: там низкие заработные платы, хорошее естественнонаучное образование, много талантливой молодежи, суперсовременные офисы.





Но теперь этой образцово-показательной истории успеха приходит конец. Дело в том, что белорусское IT-сообщество утрачивает основу своей деловой деятельности — по политическим причинам.





Выяснилось, насколько хрупок государственный капитализм, управляемый диктаторскими методами. При этом стоит отметить, что ранее сам IT-сектор практически не подвергался регулированию. С тех пор как в 2005 году под Минском был открыт первый «Парк высоких технологий» (ПВТ), в стране действовал негласный договор, согласно которому айтишники не должны были вмешиваться в политику. За это предприниматели пользовались полной свободой в бизнесе и крайне низкими ставками налогов. Они жили в своеобразном IT-анклаве свободы.





Но теперь, после фальсификации президентских выборов в августе прошлого года, этому приходит конец. Все, что случилось после выборов, уничтожает иллюзию, будто подобный островок свободного рыночного хозяйства возможен в авторитарном государстве.





Лукашенко расторг договор с IT-анклавом





Все началось с того, что находящийся у власти многие годы диктатор Лукашенко расторг упомянутый выше договор, чем уничтожил свою репутацию. В августе 2020 года, когда начались протесты против фальсификации выборов, он приказывал отключать интернет — иногда на сутки и более. Еще в декабре Лукашенко, по чьему приказу за прошедший после выборов период были арестованы более 30 тысяч граждан, давал указание отключать интернет каждое вос есенье, чтобы затруднить общение и организационные действия протестующих.





Государственная блокада всемирной сети имела самые пагубные последствия для IT-компаний, напрямую лишая их прибылей. По оценкам белорусской неправительственной организации NetBlocks, каждый день без интернета приносил им убытки в размере 56 миллионов долларов. Неделю после отключения, вместо того чтобы работать, приходилось тратить на объяснение клиентам плана компенсации за срыв производства в Беларуси — об этом написал в Фейсбуке Валерий Цепкало, один из основателей ПВТ и недопущенный к выборам кандидат в президенты.





Но еще хуже, что возникла атмосфера страха: силовики многократно проводили обыски в офисах местных и зарубежных IT-компаний и арестовывали их сотрудников. Как рассказывают пострадавшие, иногда дело доходило до серьезных ранений, а в некоторых случаях — даже до пыток и преследования членов семей задержанных.





Среди самых смелых представителей отрасли растет открытый протест против системы: опубликовано несколько писем протеста против произвола государства. Американский стартап Pandadoc, в котором заняты 225 белорусских IT-специалистов, предложил сотрудникам, уволившимся из МВД, финансовую помощь. Ей успели воспользоваться 600 человек, прежде чем в дело вмешались власти.





«Если нынешнее положение вещей сохранится, то мы утратим доверие клиентов и инвесторов», — в этом Цепкало был уверен еще в сентябре. В результате зарубежные заказчики и инвесторы разорвут контракты с белорусскими фирмами. Но главная проблема в том, что уже начался исход IT-фирм и их сотрудников. Несколько тысяч талантливых и востребованных программистов страна уже потеряла — это много, если учесть, что все население Беларуси составляет 9,4 миллиона человек. Многие из 100 тысяч IT-специалистов, работающих в 1,7 тысячах компаний, подумывают о переезде в страны Балтии, в Украину или в Польшу.





Украина, Польша и Балтия бьются за айтишников из Минска





В середине декабря украинская газета Kyiev Post сообщила, что уже 2 тысячи белорусских фрилансеров переселились в Украину, и это всего за четыре месяца. Соседняя с Беларусью страна привлекает специалистов отсутствием бюрократических проволочек, подоходным налогом в 5%, безвизовым режимом с Европой и сходством языков.





Литва также заманивает к себе IT-специалистов. Подчиненное литовскому министерству экономики ведомство Invest Lithuania создало онлайн-гид для белорусских IT-фирм. В семи шагах там даются ответы на все вопросы — от первого контакта до получения визы и расселения.





Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) уже осенью начало переговоры с IT-компаниями из соседней страны. Как пишет онлайн-портал Baltic News Network, 17 фирм уже решились на переезд.





Это позволит создать в Латвии 1 тысячу новых рабочих мест. Латвийский министр экономики Янис Витенбергс (Jānis Vitenbergs) сообщил, что еще 50 компаний обдумывают эмиграцию в это балтийское государство.





Западный сосед Польша также зазывает к себе белорусские фирмы и их сотрудников. Еще в сентябре министр экономического развития Ядвига Эмилевич (Jadwiga Emilewicz) создала программу Poland. Business Harbour, «направленную на компании, стартапы и фрилансеров, ощущающих политическую нестабильность в Беларуси и ищущих спокойную гавань».





Так же как Литва, польское правительство запустило отдельный сайт, призванный привлечь IT-фирмы и IT-специалистов в страну. С 1 декабря в рамках особой программы заинтересованным лицам будет выдаваться специальная виза, автоматически дающая право на трудоустройство.





Польша отказалась от визового сбора





Визовые сборы отменены до конца 2022 года. В первые три месяца было подано 2,2 тысяч заявок — об этом сообщило Польское агентство инвестиций и торговли. А вот о том, чтобы белорусские компании интересовались переездом в Россию, например, в якобы инновационный центр Сколково, ничего не известно.





В то время как граничащие с Беларусью страны борются за тамошних айтишников и выражают им свою солидарность, Германия ведет себя сдержанно. А ведь и на немецкий рынок труда утечка мозгов из Беларуси могла бы оказать благотворное влияние. По оценке онлайн-портала по поиску работы StepStone, которое, как и газета «Вельт» принадлежит медиаконцерну «Аксель Шпрингер», IT-специалист в Германии зарабатывает в месяц в среднем 5150 евро. А согласно данным IT-портала dev.by, в январе средний заработок айтишника в Беларуси составлял лишь треть от этой суммы.





И тем не менее Германия, судя по всему, не собирается запускать программы помощи попавшим под репрессии белорусам и укрепления собственной экономики. Для них, как и для всех других квалифицированных специалистов, желающих переселиться в Германию и живущих в странах, не входящих в ЕС, существует единая процедура получения «Синей карты», дающей право на работу в ЕС.





На наш запрос из министерства иностранных дел нам сообщили: при выдаче виз оно ориентируется на существующие ограничения на въезд. «Таковые предусматривают возможности для въезда квалифицированной рабочей силы на определенных условиях».





Что это за условия, МИД конкретизировал по нашему запросу. Согласно Закону об иммиграции квалифицированной рабочей силы, IT-специалисты из третьих стран могут получить вид на жительство, если имеют признанный в Германии дипломом о получении профессионального образования или обладают сопоставимой квалификацией и конкретным предложением места работы.





Знание языка не обязательно, но рассматривается как преимущество. Это самое большое препятствие для попавших под репрессии работников в поиске работодателя. В этом отношении Украина, прибалтийские государства и Польша оказались более оперативными. Было бы неплохо, если бы и немецкие фирмы проявили инициативу и настояли на создании соответствующих программ.





Лукашенко и его аппарату остается утешаться тем, что пока страну покидают в основном небольшие IT-стартапы. Крупные компании остаются, ожидая сигналов от сотрудников, которые еще колеблются из-за семейных связей. Но при нынешнем режиме это, вероятно, только вопрос времени.





А вот Украина, которая уже сейчас имеет более 450 тысяч IT-специалистов, уверенно смотрит в будущее: «Если политический кризис в Беларуси затянется надолго, то, вероятно, мы увидим, как большие компании переезжают к нам», — говорит Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации и IT. А когда такие компании, как EPAM и другие, повернутся к Беларуси спиной, Кремниевая долина Восточной Европы действительно обретет новую родину.