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Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом
Источник материала: Партизан
Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против его предшественника Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, "не подлежит сомнению", передает
Верхняя палата конгресса США в субботу не набрала необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов) для вынесения импичмента бывшему главе государства.
Байден назвал штурм Капитолия "печальной страницей" в истории США и заявил, что эти события напомнили о хрупкости демократии, которую нужно защищать. Он также призвал помнить, что "насилию и экстремизму не должно быть места в Америке".
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Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против его предшественника Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу,...
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