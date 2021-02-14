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Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом

14.02.2021 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против его предшественника Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, "не подлежит сомнению", передает РИА Новости.




Верхняя палата конгресса США в субботу не набрала необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов) для вынесения импичмента бывшему главе государства.

Байден назвал штурм Капитолия "печальной страницей" в истории США и заявил, что эти события напомнили о хрупкости демократии, которую нужно защищать. Он также призвал помнить, что "насилию и экстремизму не должно быть места в Америке".
 
 
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Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против его предшественника Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу,...
 
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