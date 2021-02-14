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Нобелевский лауреат Ольга Токарчук поддержала протестующих белорусок

14.02.2021 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польская писательница и нобелевская лауреатка Ольга Токарчук поддержала белорусок, выходящих на протесты.

Нобелевский лауреат Ольга Токарчук поддержала протестующих белорусок
Ольга Токарчук / kultura.onet.pl
Слова восхищения она высказала в интервью российскому изданию "Медуза". 

"Я бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих женщин, которые берут на себя смелость защищать мужчин от нападений ОМОНа, — призналась Ольга. — Я думаю о белорусских женщинах-политиках, имена которых стали символом борьбы за демократию и о которых говорят во всем мире. О похищенной Марии Колесниковой, порвавшей свой загранпаспорт на границе, чтобы избежать депортации в Украину. О вынужденных эмигрантках Светлане Тихановской и Веронике Цепкало. О привезенной силой на границу с Польшей Ольге Ковальковой. Но больше всего, пожалуй, я думаю о Светлане Алексиевич, выдающейся писательнице, нобелевской лауреатке, последнему, насколько я знаю, оставшемуся на свободе члену оппозиционного Координационного совета".

Осенью 2020 года Ольга Токарчук была одной из польских писателей, выступивших в поддержку их белорусских коллег и осудивших "самозваные власти, которые топчут Конституцию и основные права человека и гражданина. 

В интервью Ольга также рассказала, почему состоит в оппозиции к теперешней польской власти: 

"Нынешние власти многому научились у коммунистов, правивших Польшей с конца Второй мировой войны вплоть до 1989 года. Они объединяют в своей риторике элементы тогдашнего языка с кошмарным новоязом, который тоже вырос из него. Для многих — не для всех, разумеется, — это до сих пор единственный способ политического мышления: манипуляции, передергивание фактов, создание образа внутреннего и внешнего врага. Меня только изумляет, что все это до сих пор работает, и что люди так легко поддаются пропаганде — более того, что они перед ней настолько беззащитны".

Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию в 2019 году.
 
 
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Польская писательница и нобелевская лауреатка Ольга Токарчук поддержала белорусок, выходящих на протесты.
 
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