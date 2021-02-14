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«Там, конечно, круто». Венедиктов пошутил о выступлении Лукашенко на ВНС

14.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов коротко прокомментировал содержание «Всебелорусского народного собрания».

«Там, конечно, круто». Венедиктов пошутил о выступлении Лукашенко на ВНС

– Понятно, что это проформа чистой воды, – заявил Венедиктов. – Это площадка для президента, чтобы он показал, как дальше он будет вести конституционный процесс.

О чем мнение? Я слышал две реплики и все из выступавших. А так, в основном Александр Григорьевич.

Там, конечно, круто – заменить смартфоны на кнопочные телефоны, как сказал президент Лукашенко, чтобы не подслушивали американцы...

Напомним, что на состояшемся 11-12 февраля во Дворце Республики ВНС правитель заявил, что проект новой Конституции будет подготовлен в течение года, а в 2022 году его могут вынести на референдум.

Судя по всему, Лукашенко думает о том, чтобы остаться главой государства, став председателем ВНС, у которого будет «вся власть».

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Главред «Эха Москвы» коротко прокомментировал содержание «Всебелорусского народного собрания».
 
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