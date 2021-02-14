|
«Там, конечно, круто». Венедиктов пошутил о выступлении Лукашенко на ВНС
14.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов коротко прокомментировал содержание «Всебелорусского народного собрания».
– Понятно, что это проформа чистой воды, –
О чем мнение? Я слышал две реплики и все из выступавших. А так, в основном Александр Григорьевич.
Там, конечно, круто – заменить смартфоны на кнопочные телефоны, как сказал президент Лукашенко, чтобы не подслушивали американцы...
Напомним, что на состояшемся 11-12 февраля во Дворце Республики ВНС правитель заявил, что проект новой Конституции будет подготовлен в течение года, а в 2022 году его могут вынести на референдум.
Судя по всему, Лукашенко думает о том, чтобы остаться главой государства, став председателем ВНС, у которого будет «вся власть».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главред «Эха Москвы» коротко прокомментировал содержание «Всебелорусского народного собрания».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)