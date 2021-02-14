"Люблю Беларусь!": дворовые марши, танцевальные валентинки протеста и прогулки

В одном из районов Минске люди вышли на улицы в знак памяти о Романе Бондаренко, который умер в возрасте 31 года после избиения неизвестными во дворе своего дома.





В свою очередь, жители микрорайона Чижовка записали "танцевальную валентинку всем свободным белорусам" и опубликовали видео в сети.





Жители Чижовки from Charter Vimeo on Vimeo .

Гродно сделали акцент на единстве митингующих: "Мы разные - в этом наше богатство! Мы вместе - в этом наша сила!"





Бресте "к прогулке" присоединились несколько участников с бело-красно-белыми флагами, активисты выстроились в живую цепь.







