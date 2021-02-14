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"Люблю Беларусь!": дворовые марши, танцевальные валентинки протеста и прогулки

14.02.2021 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси на 190-й день протеста проходят акции, лейтмотивом которых стала любовь митингующих к своей стране.

В одном из районов Минске люди вышли на улицы в знак памяти о Романе Бондаренко, который умер в возрасте 31 года после избиения неизвестными во дворе своего дома.

В свою очередь, жители микрорайона Чижовка записали "танцевальную валентинку всем свободным белорусам" и опубликовали видео в сети.

Жители Чижовки from Charter Vimeo on Vimeo.

В Гродно сделали акцент на единстве митингующих: "Мы разные - в этом наше богатство! Мы вместе - в этом наша сила!"

В Бресте "к прогулке" присоединились несколько участников с бело-красно-белыми флагами, активисты выстроились в живую цепь.



Купаловцы записали трогательное и романтичное видео from Charter Vimeo on Vimeo.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Беларуси на 190-й день протеста проходят акции, лейтмотивом которых стала любовь митингующих к своей стране.
 
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