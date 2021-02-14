В Китае в парке аттракционов пострадали 16 человек









В китайской провинции Хунань из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.





Инцидент случился в субботу, 13 февраля, в развлекательном парке, расположенном в уезде Шаоян. Поломка произошла на аттракционе "вращающееся колесо".





Все пострадавшие посетители госпитализированы.





Что стало причиной аварии, выясняет полиция.





Как сообщалось ранее, австралийка упала с 30-метровой высоты на экстремальном аттракционе.