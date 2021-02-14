ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Екатерина Снытина: «Было бы намного легче перейти в другую сборную. Но наши спортсмены верны Беларуси и ее народу»

14.02.2021 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина поделилась мнением о белорусских спортсменах.




- Лично вы что рекомендуете таким коллегам, оказавшимся в трудной ситуации? Если их не хотят видеть в национальных командах Беларуси, может быть, стоит пойти ради продолжения карьеры на радикальный шаг, принять гражданство другой страны, чтобы выступать под ее флагом?

– Ко мне никто с таким вопросом никогда еще не обращался. Но из того, что я читала в интервью наших ребят, у которых есть возможность перейти в другие сборные, и которым предлагают выступать под другим флагом, пока никто из них на это не согласился. И, наверное, ребята понимают, что смена спортивного гражданства — это неправильный шаг. Я очень ими горжусь за это.

Ведь было бы намного легче перейти в другую сильную сборную, выступать и участвовать в Олимпиаде под другим флагом. Это, видимо, решило бы все проблемы. Но у нас очень сильные спортсмены и настоящие граждане, они остаются верны Беларуси и ее народу. Поэтому о таких случаях я еще не слышала, — сказала Снытина.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина поделилась мнением о белорусских спортсменах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назван продукт, защищающий от сердечной недостаточности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by